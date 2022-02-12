Источник: Чалов согласился на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Базель»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Шнякин раскрыл финансовые подробности перехода форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова на правах аренды в швейцарский «Базель».

«Узнал тут, что Фёдор Чалов согласился сократить вдвое зарплату, чтобы уехать в «Базель» на полсезона. Иначе не получилось бы. Не подвиг, конечно, но момент, подсвечивающий его желание играть и пробовать. Кстати, завтра у Фёдора первый большой матч в Швейцарии. «Янг Бойз» — «Базель». Поболеем!» — написал Шнякин в своём Telegram-канале.

В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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