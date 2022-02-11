Гайч объяснил, почему не смог заиграть в ЦСКА

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Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч, арендованный испанской «Уэской», высказался о причинах неудачных выступлений за российский клуб.
Гайч объяснил, почему не смог заиграть в ЦСКА
  • РИА Новости

«Я перешёл в ЦСКА с осложнениями, которые не позволили мне адаптироваться. Переезд из Аргентины в Россию был очень резким для меня. Была пандемия коронавируса, я приехал без тренировок. Я вышел из самолёта — и меня сразу же отправили на поле. Анализируя это спустя время, я понимаю, что всё произошло очень быстро. Предложение от ЦСКА поступило в сложный момент. Было также предложение от «Брюгге», мы были близки, однако потом вариант отпал. С приходом других форвардов в команду я боялся, что меня задвинут, потому я решил уйти», — цитирует Гайча TyC Sports

22-летний аргентинец не забивал мячей в 14 матчах РПЛ. Во втором дивизионе форвард отличился один раз за 18 игр.

Ранее Фёдор Чалов заявил, что если он будет успешно играть за «Базель», то сможет стать игроком сборной России.

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