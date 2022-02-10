Чалов: если я буду успешно играть за «Базель», то смогу стать игроком сборной России

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Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов высказался о перспективах в новой команде.
Чалов: если я буду успешно играть за «Базель», то смогу стать игроком сборной России
  • РИА Новости

«Переход в «Базель» — это возможность показать себя. Выступление за национальную команду — мечта каждого футболиста. В случае успешного выступления в Швейцарии я смогу стать игроком сборной», — цитирует Чалова Nau.

Российский нападающий выступает за швейцарский клуб на правах аренды. Права на Чалова принадлежат московскому ЦСКА. Футболист уже успел дебютировать за «Базель», но ещё не отметился голевыми действиями.

Ранее «Локомотив» обыграл «Гётеборг» в контрольном матче на сборах в Испании.

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