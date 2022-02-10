«Локомотив» обыграл «Гётеборг» в контрольном матче на сборах в Испании

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Московский «Локомотив» обыграл шведский «Гётеборг» в контрольном матче на сборах в Испании.
«Локомотив» обыграл «Гётеборг» в контрольном матче на сборах в Испании
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московской команды. Голами в составе победителей отметились Ян Кухта, Рифат Жемалетдинов, Джирано Керк и Мацей Рыбус.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 19 февраля с норвежским «Молде».

По итогам первой половины сезона подопечные Маркуса Гисдоля занимают шестую позицию в чемпионате России, набрав в 18 матчах 28 очков.

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