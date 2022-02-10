Умяров: Ваноли очень эмоциональный, виден итальянский нрав

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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.
Умяров: Ваноли очень эмоциональный, виден итальянский нрав
  • globallookpress.com

«Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав», — цитирует Умярова Sport24.

Он также рассказал, что с приходом в команду нутрициолога в рационе стало больше пасты и быстрых углеводов. Он отметил, что подход стал более профессиональным.

Напомним, что Паоло Ваноли заменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию из-за низких результатов команды в чемпионате России.

Ранее Умяров заявил, что самое обидное в уходе Витории — не было момента прощания.

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