Умяров: Ваноли очень эмоциональный, виден итальянский нрав
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«Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав», — цитирует Умярова Sport24.
Он также рассказал, что с приходом в команду нутрициолога в рационе стало больше пасты и быстрых углеводов. Он отметил, что подход стал более профессиональным.
Напомним, что Паоло Ваноли заменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию из-за низких результатов команды в чемпионате России.
Ранее Умяров заявил, что самое обидное в уходе Витории — не было момента прощания.