Умяров: самое обидное, что не было момента прощания с Виторией

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о бывшем наставнике красно-белых Руе Витории.

«Самое обидное, что не было момента прощания с Руем. В Сочи мы не прощались, и завершающей речи он не произнёс. Если бы не было контакта, команда не добилась бы никаких результатов в той же ЛЕ, верно?» — цитирует Умярова Sport24.

Он добавил, что написал тренеру и лично с ним попрощался. Он также отметил, что благодаря Витории удалось добиться такого результата в Лиге Европы, но при этом в чемпионате команда играла катастрофически.

Напомним, что Руй Витория вывел «Спартак» из группы в Лиге Европы с первого места, но из-за низких результатов в чемпионате был уволен в середине сезона. Его заменил итальянец Паоло Ваноли.

Ранее благодаря голу Смолова «Динамо» обыграло «Сочи» в контрольном матче.