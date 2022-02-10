Благодаря голу Смолова «Динамо» обыграло «Сочи» в контрольном матче

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Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в контрольном матче на сборах в Турции.
Благодаря голу Смолова «Динамо» обыграло «Сочи» в контрольном матче
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сандро Шварца. Голами в составе победителей отметились Георгий Сулаквелидзе и Фёдор Смолов. Единственный мяч сочинской команды забил Егор Пруцев.

Для «Динамо» этот матч был вторым за день. Ранее москвичи уступили тбилисскому «Динамо» со счётом 0:1.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 36 очков.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется футболистом «Спартака» Бакаевым.

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