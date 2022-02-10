«РБ Спорт»: «Краснодар» интересуется футболистом «Спартака» Бакаевым

Футбольный клуб «Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхану Бакаеву.

Как сообщает «РБ Спорт», маловероятно, что 25-летний хавбек продлит контракт с красно-белыми, который истекает по окончании сезона. «Краснодар» же ещё в прошлом году интересовался игроком, но теперь южане настроены сделать ему прямое предложение.

Скорее всего, «быки» предложат соглашение с зарплатой €1,7—1,8 млн в год.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провёл за команду 23 матча, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в Италии сообщили, что полузащитник «Спартака» Гус Тиль, который на правах аренды выступает за голландский «Фейеноорд», заинтересовал итальянскую «Аталанту».