В Италии сообщили, что футболист «Спартака» Тиль заинтересовал «Аталанту»
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Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter, агент игрока Никки Бруненберг уже встретился с представителями итальянского клуба для обсуждения возможных трансферов Тиля и хавбека ПСВ Йоея Вермана.
Тиль перешёл на правах аренды «Фейеноорд» перед началом этого сезона. Всего за команду он провёл 33 матча, забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что полузащитники Руслан Литвинов и Даниил Денисов переподписали контракты со «Спартаком».