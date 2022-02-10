В Италии сообщили, что футболист «Спартака» Тиль заинтересовал «Аталанту»

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Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который на правах аренды выступает за нидерландский «Фейеноорд», может перейти в итальянскую «Аталанту».
В Италии сообщили, что футболист «Спартака» Тиль заинтересовал «Аталанту»
  • © ФК «Спартак»

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter, агент игрока Никки Бруненберг уже встретился с представителями итальянского клуба для обсуждения возможных трансферов Тиля и хавбека ПСВ Йоея Вермана.

Тиль перешёл на правах аренды «Фейеноорд» перед началом этого сезона. Всего за команду он провёл 33 матча, забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитники Руслан Литвинов и Даниил Денисов переподписали контракты со «Спартаком».

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