В Италии сообщили, что футболист «Спартака» Тиль заинтересовал «Аталанту»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который на правах аренды выступает за нидерландский «Фейеноорд», может перейти в итальянскую «Аталанту».

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter, агент игрока Никки Бруненберг уже встретился с представителями итальянского клуба для обсуждения возможных трансферов Тиля и хавбека ПСВ Йоея Вермана.

Тиль перешёл на правах аренды «Фейеноорд» перед началом этого сезона. Всего за команду он провёл 33 матча, забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитники Руслан Литвинов и Даниил Денисов переподписали контракты со «Спартаком».