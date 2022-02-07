Литвинов и Денисов переподписали контракты со «Спартаком»

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Полузащитники московского «Спартака» Руслан Литвинов и Даниил Денисов переподписали контракты с клубом.
Литвинов и Денисов переподписали контракты со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Новые контракты футболистов со «Спартаком» действуют до 2026 года, сообщает пресс-служба красно-белых.

Кроме того, московский клуб предоставил опцию продления соглашения на год защитнику Павлу Маслову. Он может воспользоваться этим правом в любой момент.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 23 очка. При этом команда с первого места вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Черчесов рассказал о разговоре с новым наставником сборной Польши.

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