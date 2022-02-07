Черчесов рассказал о разговоре с новым наставником сборной Польши

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о главном тренере сборной Польши Чеслава Михневиче.
Черчесов рассказал о разговоре с новым наставником сборной Польши
  • © Gonzalo Arroyo - UEFA
  • Gettyimages.ru

«Я с Чеславом хорошо знаком. Поздравил его с назначением, пару месяцев назад виделся с ним. Наверное, федерация сделала выбор именно в пользу соотечественника — времени на раскачку нет», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что специалист владеет русским языком и может спокойно изучать футболистов сборной России. При этом он отметил, что не разговаривал с Михневичем по поводу команд России и Польши, потому что это некорректно.

Напомним, что 24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 года с командой Польши. 29 марта сборная России проведёт матч либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России.

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