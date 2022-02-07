Черчесов рассказал о разговоре с новым наставником сборной Польши
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«Я с Чеславом хорошо знаком. Поздравил его с назначением, пару месяцев назад виделся с ним. Наверное, федерация сделала выбор именно в пользу соотечественника — времени на раскачку нет», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что специалист владеет русским языком и может спокойно изучать футболистов сборной России. При этом он отметил, что не разговаривал с Михневичем по поводу команд России и Польши, потому что это некорректно.
Напомним, что 24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 года с командой Польши. 29 марта сборная России проведёт матч либо со Швецией, либо с Чехией.
Ранее стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России.