Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России
- РИА Новости
Матчи пройдут с 1 по 3 марта. ЦСКА сыграет с «Рубином», «Спартак» — с «Кубанью», а «Зенит» — с КАМАЗом.
Напомним, что действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». В финале железнодорожники обыграли «Крылья Советов» со счётом 3:1.
Ранее Джикия заявил, что Витория вписал свои имя и фамилию в историю «Спартака».
В марте продолжится борьба за #БетситиКубокРоссии 🏆— РФС (@rfsruofficial) February 7, 2022
Утверждённое расписание матчей 1/8 финала👇 pic.twitter.com/uVN3VpSzlX