Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала расписание матчей 1/8 финала Кубка России.

Матчи пройдут с 1 по 3 марта. ЦСКА сыграет с «Рубином», «Спартак» — с «Кубанью», а «Зенит» — с КАМАЗом.

Напомним, что действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». В финале железнодорожники обыграли «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Ранее Джикия заявил, что Витория вписал свои имя и фамилию в историю «Спартака».