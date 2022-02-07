Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России

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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала расписание матчей 1/8 финала Кубка России.
Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка России
  • РИА Новости

Матчи пройдут с 1 по 3 марта. ЦСКА сыграет с «Рубином», «Спартак» — с «Кубанью», а «Зенит» — с КАМАЗом.

Напомним, что действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». В финале железнодорожники обыграли «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Ранее Джикия заявил, что Витория вписал свои имя и фамилию в историю «Спартака».

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