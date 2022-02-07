Джикия: Витория вписал свои имя и фамилию в историю «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о прощании с бывшим главным тренером красно-белых Руем Виторией.

«Руй вписал свои имя и фамилию в историю «Спартака». Он тренер, который сделал то, что клуб не делал 25 лет. Мы расстались в хороших отношениях, поблагодарили друг друга», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Он добавил, что поблагодарил португальского наставника за работу в клубе. По признанию футболиста, ему было тяжело расставаться с тренером.

Напомним, что Руй Витория вывел «Спартак» из группы в Лиге Европы с первого места, но из-за низких результатов в чемпионате был уволен в середине сезона. Его заменил итальянец Паоло Ваноли.

Ранее Джикия ответил, готов ли завершить карьеру в «Спартаке».