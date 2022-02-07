Джикия ответил, готов ли завершить карьеру в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался относительно своего будущего в составе команды.

«Готов ли закончить свою карьеру в «Спартаке»? Рад, что со мной подписали новый контракт, я благодарен клубу. Мы нуждаемся друг в друге. Не знаю, что произойдёт через четыре года. Но по тому, как я себя здесь чувствую, как я полюбил «Спартак», могу сейчас точно заявить, что вижу себя в клубе до самого конца. Есть ли мысли о Европе? Есть. В декабре её посещать, в отпуске. Не задумываюсь о переходе в другой чемпионат, потому что я капитан «Спартака». Хочу в этой роли добиться чего-то большего. И буду это делать», — цитирует Джикию «Чемпионат».

28-летний защитник выступает за «Спартак» с 26 декабря 2016 года. В настоящий момент он является капитаном команды.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с малайзийским клубом на сборах в ОАЭ.