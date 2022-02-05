«Спартак» сыграл вничью с малайзийским клубом на сборах в ОАЭ

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Московский «Спартак» не смог переиграть в товарищеском матче на сборах в ОАЭ малайзийский «Джохор».
«Спартак» сыграл вничью с малайзийским клубом на сборах в ОАЭ
  • Legion-Media

Игра, которая прошла в Дубае, завершилась со счётом 1:1.

В составе «Спартака» мяч забил во втором тайме Александр Соболев (71-я). Счёт в матче открыли футболисты «Джохора», когда с пенальти отличился Бергсон (23-я).

За матчем наблюдал владелец московского клуба Леонид Федун.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает Никиту Чернова достойной заменой Жиго в «Спартаке».

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