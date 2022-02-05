Ветеран ЦСКА Пономарёв считает Чернова достойной заменой Жиго в «Спартаке»

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Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на переход защитника самарских «Крыльев Советов» Никиты Чернова в московский «Спартак».
Ветеран ЦСКА Пономарёв считает Чернова достойной заменой Жиго в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я очень удивлён этим переходом. Помню, как Чернов выступал за ЦСКА — довольно неплохо играл. Он обладает шикарным понимание игры, отлично двигает мяч вперёд. В армейском клубе ему просто не повезло», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, болельщики «Спартака» не должны злиться на 26-летнего игрока из-за его армейского прошлого.

«Главное, что он заменит Жиго и освободит легионерское место. Я уверен, Чернов соответсвует уровню красно-белых. Это достойная замена французу. Никита точно не слабее прямолинейного Жиго», — добавил Пономарёв.

Чернов является воспитанником ЦСКА, который он покинул в 2019 году. В этом сезоне он провёл в составе «Крыльев Советов» 16 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Чернов подписал контракт со «Спартаком» и будет выступать за красно-белых со следующего сезона.

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