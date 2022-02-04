Футболист «Крыльев Советов» Чернов подписал контракт со «Спартаком»

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов продолжит карьеру в московском «Спартаке».
Футболист «Крыльев Советов» Чернов подписал контракт со «Спартаком»
  • Legion-Media

Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба. До 31 мая 26-летний центральный защитник продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт с красно-белыми, рассчитанный до 2026 года.

В текущем сезоне защитник провёл за «Крылья Советов» 16 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее спортивный директор «Спартака» высказался о возможном возвращении полузащитника Алекса Крала из «Вест Хэма».

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