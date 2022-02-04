Спортивный директор «Спартака» высказался о возможном возвращении Крала из «Вест Хэма»

Короткая ссылка
Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал о возможном возвращении полузащитника Алекса Крала из английского «Вест Хэма».
Спортивный директор «Спартака» высказался о возможном возвращении Крала из «Вест Хэма»
  • Gettyimages.ru

«Однажды мы общались об этом с Ваноли, однако это был очень быстрый разговор. Когда я приходил к мистеру в номер, мы говорили о четырёх опорных полузащитниках, но в реальности было около 25 кандидатов. Многие имена, которые упоминались в российской прессе, были близки к правде. Мы рассматривали много различных вариантов, но не настолько подробно. Что касается Крала, то пока я не знаю, что произойдёт. Есть вероятность, что он вернётся в «Спартак» летом. Из того, что я слышал об Алексе, он фантастический профессионал, отличный игрок. Однако его возвращение зависит от многих факторов, не стоит забывать о лимите на легионеров, который может измениться. А ещё возможно, что Алекс захочет продолжить играть в Англии. Пока что рано о чём-то говорить», — сказал Каттани, общаясь с журналистами.

Крал выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год. Во время летнего трансферного окна чешский полузащитник перешёл в «Вест Хэм», но появился на поле лишь в одном матче Английской премьер-лиги.

Ранее спортдир «Спартака» заявил, что Федун доволен работой клуба на трансферном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить