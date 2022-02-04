Спортивный директор «Спартака» высказался о возможном возвращении Крала из «Вест Хэма»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал о возможном возвращении полузащитника Алекса Крала из английского «Вест Хэма».

«Однажды мы общались об этом с Ваноли, однако это был очень быстрый разговор. Когда я приходил к мистеру в номер, мы говорили о четырёх опорных полузащитниках, но в реальности было около 25 кандидатов. Многие имена, которые упоминались в российской прессе, были близки к правде. Мы рассматривали много различных вариантов, но не настолько подробно. Что касается Крала, то пока я не знаю, что произойдёт. Есть вероятность, что он вернётся в «Спартак» летом. Из того, что я слышал об Алексе, он фантастический профессионал, отличный игрок. Однако его возвращение зависит от многих факторов, не стоит забывать о лимите на легионеров, который может измениться. А ещё возможно, что Алекс захочет продолжить играть в Англии. Пока что рано о чём-то говорить», — сказал Каттани, общаясь с журналистами.

Крал выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год. Во время летнего трансферного окна чешский полузащитник перешёл в «Вест Хэм», но появился на поле лишь в одном матче Английской премьер-лиги.

Ранее спортдир «Спартака» заявил, что Федун доволен работой клуба на трансферном рынке.