Спортдир «Спартака» заявил, что Федун доволен работой клуба на трансферном рынке

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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал о разговоре с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Спортдир «Спартака» заявил, что Федун доволен работой клуба на трансферном рынке
  • РИА Новости

«Федун доволен тем, как клуб поработал на рынке зимой. Но конечно же, определять всё будут лишь результаты команды. Я бы сравнил это с «Формулой-1». Представьте, что вы провели невероятно быстрый пит-стоп. Однако это ещё не всё — впереди значительная часть гонки. Всё будет решаться на трассе. Я счастлив, что нам удалось сделать, однако эта работа будет оцениваться по результатам «Спартака». Что же касается товарищеского матча с «Ригой», то мы не так много времени обсуждали его. Мистер Федун сделал несколько комментариев по персоналиям футболистов. Думаю, он остался доволен, в первую очередь их отношением к делу, в особенности игрой в обороне. Команда хорошо проявила себя в этом компоненте, хотя сейчас для ребят момент наибольшей усталости, когда крайне трудно возвращаться на свои позиции, правильно реагировать на различные ситуации и так далее. Я рад, что Федун увидел эту работу и оценил её», — сказал Каттани при разговоре с журналистами.

В зимнее трансферное окно «Спартак» пополнился нападающим Шамаром Николсоном, полузащитниками Даниилом Хлусевичем, Данилом Пруцевым и Кристофером Мартинсом Перейрой, защитником Леоном Классеном и вратарём Ильёй Свиновым.

Ранее «Спартак» оригинально анонсировал обновление клубной эмблемы.

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