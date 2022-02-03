«Спартак» оригинально анонсировал обновление клубной эмблемы

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В московском «Спартаке» дали понять, что в ближайшее время футбольный клуб обновит эмблему команды.
«Спартак» оригинально анонсировал обновление клубной эмблемы
  • © Mikolaj Barbanell / SOPA Images/Sipa USA
  • Legion-Media

Пресс-служба десятикратных чемпионов России опубликовала в Twitter видеоролик с хронологией всех логотипов клуба за его историю.

«Спартак» пробился в 1/8 финала плей-офф ЛЕ. Соперник столичной команды станет известен после матчей 1/16 финала турнира.

Напомним, что «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 18 матчах.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на интервью российского нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

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