«Спартак» оригинально анонсировал обновление клубной эмблемы
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- Legion-Media
Пресс-служба десятикратных чемпионов России опубликовала в Twitter видеоролик с хронологией всех логотипов клуба за его историю.
«Спартак» пробился в 1/8 финала плей-офф ЛЕ. Соперник столичной команды станет известен после матчей 1/16 финала турнира.
Напомним, что «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 18 матчах.
Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на интервью российского нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.
🆕 🔴⚪️ 👀 pic.twitter.com/VhCXcPfhiW— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 3, 2022