Уткин: ещё пара абзацев интервью — и Соболев выиграл бы чемпионат мира

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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на интервью российского нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.
Уткин: ещё пара абзацев интервью — и Соболев выиграл бы чемпионат мира
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«Жаль, интервью закончилось. Ещё пара абзацев — и Александр бы выиграл чемпионат мира к зиме», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Напомним, в своём интервью Соболев рассказал о надежде войти в топ-2 по итогам сезона в Российской премьер-лиге.

Форвард принял участие в 23 матчах красно-белых в нынешнем сезоне, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Соболев заявил, что все ждали прощальную речь от Витории, но он её не произнёс.

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