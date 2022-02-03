Уткин: ещё пара абзацев интервью — и Соболев выиграл бы чемпионат мира

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на интервью российского нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«Жаль, интервью закончилось. Ещё пара абзацев — и Александр бы выиграл чемпионат мира к зиме», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Напомним, в своём интервью Соболев рассказал о надежде войти в топ-2 по итогам сезона в Российской премьер-лиге.

Форвард принял участие в 23 матчах красно-белых в нынешнем сезоне, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Соболев заявил, что все ждали прощальную речь от Витории, но он её не произнёс.