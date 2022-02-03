Соболев: все ждали прощальную речь от Витории, но он её не произнёс

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Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как бывший главный тренер красно-белых Руй Витория попрощался с командой.
Соболев: все ждали прощальную речь от Витории, но он её не произнёс
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«Все ждали какую-то речь от него, потому что уже после ужина было известно, что он уходит. Но такой речи он не произнёс», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что позже написал экс-тренеру сообщение и пожелал удачи. Он также отметил, что футболисты верили до конца в своего наставника и делали всё, что он говорил, но не всегда получалось.

Напомним, что Руй Витория был уволен за низкие результаты команды в чемпионате России. При этом «Спартак» с первого места вышел из группы в Лиге Европы.

Ранее Соболев заявил, что никогда не перестанет «нырять» в штрафной.

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