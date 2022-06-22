«Душат в открытую»: ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России до июня 2023 года

ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Такое право они получат, если до конца июня не сумеют прийти с ними к взаимному соглашению. РФС выразил несогласие с вердиктом и пообещал оказать юридическую поддержку тем, кто изъявит желание его оспорить. Между тем генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сравнил произошедшее с грабежом. А вот агенты Алексей Сафонов и Дмитрий Селюк высказались более оптимистично. По их мнению, массового отъезда легионеров ждать не стоит, поскольку они зарабатывают большие деньги.

«О компенсациях я ничего не слышал»

После начала спецоперации на Украине отечественный футбол переживает крайне непростые времена. Клубы были отстранены от участия в еврокубках, а сборная лишена шанса отобраться на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Ещё одним своеобразным ударом под дых стало постановление ФИФА, которое позволяет иностранцам в одностороннем порядке приостановить действия контрактов с клубами до 30 июня 2023 года.

Аналогичное решение было принято советом организации ещё в марте, но работало оно до завершения прошлого сезона. Теперь же футболисты или тренеры из других стран, которые не смогут договориться со своими клубами до конца июня текущего года или письменно засвидетельствовать иное, получат возможность продолжить карьеру в другом месте. Точно такие же ограничения распространяются на Украину.

В РФС решением ФИФА остались крайне недовольны и пообещали клубам оказать юридическую помощь и иную поддержку в том случае, если они пожелают его оспорить.

«Кроме того, считаем, оно априори не может распространяться на контракты, заключённые после 24 февраля 2022 года», — подчеркнули в службе коммуникаций РФС.

В отечественных коллективах также выразили негодование произошедшим. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сравнил трансферное правило с ограблением. Вместе с тем он напомнил, что весной ни один игрок петербуржцев не воспользовался им. По его мнению, удастся договориться со всеми и сейчас.

«Моё отношение к этому категоричное. У многих футболистов после этого периода контракты могут и закончиться. Не надо забывать, что клубы платили серьёзные суммы. Но про компенсации я ничего не слышал», — цитирует функционера «Чемпионат».

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, в свою очередь, посетовал, что решение федерации «продиктовано истерикой и бредом», пострадают от него в том числе спортсмены, которые лишатся возможности заключать долгосрочные контракты.

Чуть более оптимистично оказался настроен член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. По его мнению, ряд иностранцев всё равно останутся в России, как пополнивший состав «Спартака» Мацей Рыбус.

А вот генеральный директор вылетевшей в ФНЛ «Уфы» Шамиль Газизов, напротив, считает, что некоторых легионеров в России теперь не удержат даже хорошие зарплаты.

«Да, безусловно, у грандов есть возможность платить серьёзные деньги, но не забывайте о еврокубках. Иностранцы хотят попробовать себя там, а не довольствоваться выступлением в РПЛ. Не стоит всё сводить к условиям соглашений. Спортивный результат тоже никто не отменял. При прочих равных люди будут делать выбор не в пользу отечественных коллективов, а в пользу тех, которые могут выступать на международном уровне», — заявил функционер в интервью RT.

«Все иностранные игроки уважают свои контракты»

Фактически российские клубы после постановления ФИФА оказались в крайне затруднительном положении. При отсутствии желания договариваться со стороны футболистов и их представителей они могут бесплатно лишиться их. В первую очередь речь идёт о тех, у кого контракты истекают летом 2023-го, ведь по окончании действия временного правила они станут свободными агентами.

В командах РПЛ таких немало. В своеобразной «группе риска» находятся Деян Ловрен («Зенит»), Яка Бийол (ЦСКА), Гильермо Варела («Динамо»), Джордан Ларссон («Спартак»), Матео Кассьерра («Сочи»), Деннис Хаджикадунич («Ростов») и другие.

Некоторые из них, например Ларссон и Хаджикадунич, отправились в аренды ещё весной. При этом складывается парадоксальная ситуация, когда клубам приходится платить за исполнителей, которые за них не играют. Например, по информации журналиста Сергея Егорова, «Рубин» продолжает переводить транши на счета датского «Мидтьюланна» (сумма выкупа составила €7 млн), хотя был вынужден отпустить его в аренду в бывшую команду.

В сложившейся ситуации жёстче всех выступил спортивный юрист Михаил Прокопец. Он считает, что членство в ФИФА на данный момент не несёт для страны никакой пользы. Сначала, пояснил он, Россию оставили без международных соревнований, а теперь лишили прав на футболистов, которые приобретались за немалые деньги.

«Я не призываю к резким движениям, чтобы прямо разрывать отношения. Решение должно приниматься на уровне руководства страны. Но такие мысли не могут не приходить в голову клубам. Позвоните им и спросите. Тут нужно взвешенное решение, а не эмоциональное. Надо учитывать нюансы. Выйти из ФИФА можно быстро, а вот попасть обратно удастся не скоро», — объяснил он в интервью «Чемпионату».

Пока сложно сказать, кто захочет воспользоваться трансферным правилом за оставшиеся дни. Наверняка сделает это полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, который недавно сетовал, что вынужден вернуться в Россию. Ларссон же прямо заявил, что не желает играть в РПЛ, пока не разрешится ситуация на Украине. А поклонников «Зенита» серьёзно напугали слухи о возможном отъезде Вильмара Барриоса, но его агент совместно с клубом оперативно опроверг их.

Представители двух других латиноамериканских звёзд петербуржцев — Клаудиньо и Малкома — также подчеркнули, что игроки остаются. Наконец, по заверению спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна, никто из иностранцев команду не покинет.

«Все иностранные игроки «Локомотива» уважают свои контракты, хотят продолжать выступать за клуб и готовятся к предстоящему сезону на нашей обновлённой тренировочной базе в Баковке. Единственный футболист, который пока не присоединился к команде, — Ян Кухта. По согласованию с клубом ему было разрешено приехать на 12 дней позже», — приводит слова Цорна Sport24.

«Россию в открытую душат, в том числе в футболе»

По мнению же известных агентов, решение ФИФА вовсе не окажет сильного влияния на отечественный футбол. Так, Алексей Сафонов напомнил, что после начала спецоперации на Украине европейцы и так не приезжают в Россию, зато латиноамериканцы, несмотря на всё, готовы играть в РПЛ.

«Я бы не назвал произошедшее трагедией для клубов. ФИФА поступила вполне предсказуемо. Спорт давно уже не находится вне политики, и Россию где-то в открытую душат, в том числе в футболе», — подчеркнул Сафонов в беседе с RT.

Также по теме «Всё определяется результатом»: как эксперты оценивают назначение Йокановича в «Динамо» Новым главном тренером «Динамо» назначен Славиша Йоканович. Большую часть карьеры 53-летний специалист провёл в Англии, где дважды...

Не ожидает он и массового оттока легионеров, поскольку в стране им по-прежнему в состоянии платить хорошие деньги. Например, игроки «Краснодара» Кайо Панталеан и Джон Кордоба весной покинули «Краснодар», но летом вернулись обратно.

«Не хочешь играть в России — езжай на Кипр. Но тебе никто не будет создавать такие финансовые условия. Например, «Спартак» возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль. Понятно, что зарплату, как в Москве, он не увидит никогда в жизни. Бежать испанец не станет», — добавил Сафонов.

Оптимистично настроен агент и по поводу трансферов из России в другие страны. По его словам, они обязательно найдут лазейку в правилах ФИФА, чтобы получить компенсацию. Один из вариантов — заключение договора займа.

«Например, клуб должен выплатить футболисту за сезон €3 млн. Он в любой момент имеет право разорвать контракт. Можно оформлять договор займа на эту сумму. В таком случае ФИФА игрока никак не защитит. Либо отрабатывай до конца, либо, если хочешь уйти, выплачивай деньги. И это только один способ, который пришёл мне в голову», — объяснил Сафонов.

Поддержал его и Дмитрий Селюк. Он считает, что теперь многое в первую очередь будет зависеть от того, какие отношения коллективы выстроят с легионерами и их представителями.

«Мои клиенты Сенин Себай и Мохамед Конате из «Ахмата» никуда не ушли. Но часть игроков, к сожалению, используют эту ситуацию и манипулируют. Например, «Рубин» мог получить хорошие деньги от «Наполи» за Хвичу Кварацхелию, а тот разорвал соглашение, сославшись на травлю на родине. При этом другой грузин, Гиа Григалава, продолжил спокойно выступать за «Химки», — заявил Селюк в интервью RT.

Он не верит в массовый отъезд футболистов. Главная причина — хорошие зарплаты. Причём речь идёт не только о самих окладах, но и о высоком уровне налогов в европейских государствах, тогда как в России они вынуждены расставаться лишь с 13% доходов.

«Возьмём легионеров «Зенита». Уверен, никто из них в жизни не будет зарабатывать в Европе даже половину той суммы, что в Санкт-Петербурге. Или вспомните Крыховяка, который сначала кричал, что не может тут играть, а теперь вернулся. Поляк прекрасно понимает: подобного оклада ему никто не положит. Я убеждён, топ-клубы почти никого не потеряют. Лишиться игроков могут разве что небольшие команды», — уверен Селюк.

А иностранные исполнители, выступающие в РПЛ, на его взгляд, и без того не особо востребованы в сильных клубах Старого Света в последние годы. В качестве примера он привёл Николу Влашича, который считался одной из главных звёзд РПЛ, но в «Вест Хэме» не сумел проявить себя.