В «Химках» сообщили, что Дагерстоль не желает возвращаться в Россию

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что шведский футболист Филип Дагерстоль не желает возвращаться в Россию, клуб будет расторгать с ним контракт.

«У нас единственный игрок — Дагерстоль, он воспользовался их уловкой, возвращаться не желает. С ним будем расторгать контракт. Мала вероятность, что его нынешний клуб захочет выкупить контракт. Остальные легионеры не выражали желания покинуть «Химки», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Терюшков высказал мнение, что решение о возможном увеличении числа клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ) должно исходить от Российского футбольного союза (РФС).