В «Химках» сообщили, что Дагерстоль не желает возвращаться в Россию
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«У нас единственный игрок — Дагерстоль, он воспользовался их уловкой, возвращаться не желает. С ним будем расторгать контракт. Мала вероятность, что его нынешний клуб захочет выкупить контракт. Остальные легионеры не выражали желания покинуть «Химки», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее Терюшков высказал мнение, что решение о возможном увеличении числа клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ) должно исходить от Российского футбольного союза (РФС).