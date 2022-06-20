Терюшков считает, что решение о расширении РПЛ должно исходить от РФС

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказал мнение, что решение о возможном увеличении числа клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ) должно исходить от Российского футбольного союза (РФС).
Терюшков считает, что решение о расширении РПЛ должно исходить от РФС
  • РИА Новости

«Эти решения должны приниматься на самом высоком уровне — на уровне руководителей спортивных федераций. Это должно быть политическое решение, направленное на развитие футбола, а за это отвечает федерация. Мы ей всецело доверяем: какое решение она примет, такое мы и поддержим, если такой вопрос будет стоять на повестке дня», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

18 июня «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.

Ранее в «Спартаке» заявили, что проголосовали против расширения РПЛ в сезоне-2023/24.

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