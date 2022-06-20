В «Спартаке» заявили, что проголосовали против расширения РПЛ в сезоне-2023/24
- РИА Новости
«Да, мы голосовали. «Спартак» против расширения РПЛ», — цитирует Мележикова «Чемпионат».
18 июня «Урал» предложил увеличить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в Футбольной национальной лиге.
Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.
Ранее агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса сообщил, когда футболист присоединится к «Спартаку».