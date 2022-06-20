В «Спартаке» заявили, что проголосовали против расширения РПЛ в сезоне-2023/24

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что московский клуб голосовал против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд в сезоне-2023/24.

«Да, мы голосовали. «Спартак» против расширения РПЛ», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

18 июня «Урал» предложил увеличить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в Футбольной национальной лиге.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.

Ранее агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса сообщил, когда футболист присоединится к «Спартаку».