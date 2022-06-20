Агент Мартинса сообщил, когда футболист присоединится к «Спартаку»

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Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, рассказал, когда его клиент планирует вернуться из отпуска в Россию.
Агент Мартинса сообщил, когда футболист присоединится к «Спартаку»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Кристофер вернётся в Россию и присоединится к «Спартаку» в первых числах июля. Он хорошо себя чувствует и готов к сборам», — цитирует Боннефона Sport24.

Во второй половине сезона-2021/22 футболист выступал за столичный клуб на правах аренды. Он провёл за московскую команду 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.

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