Агент Мартинса сообщил, когда футболист присоединится к «Спартаку»

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, рассказал, когда его клиент планирует вернуться из отпуска в Россию.

«Кристофер вернётся в Россию и присоединится к «Спартаку» в первых числах июля. Он хорошо себя чувствует и готов к сборам», — цитирует Боннефона Sport24.

Во второй половине сезона-2021/22 футболист выступал за столичный клуб на правах аренды. Он провёл за московскую команду 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.

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