В «Зените» прокомментировали информацию, что Барриос хочет приостановить контракт с клубом

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, согласно которой полузащитник Вильмар Барриос рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить свой контракт с санкт-петербургским клубом на год.
В «Зените» прокомментировали информацию, что Барриос хочет приостановить контракт с клубом
  • Gettyimages.ru
  • © Mateo Villalba/Quality Sport Images

«Мы ждём Барриоса завтра. У меня нет информации о приостановке контракта. До сегодняшнего дня я никаких новостей не получал», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Контракт колумбийского футболиста с «Зенитом» истекает в 2026 году. В сезоне-2021/22 Барриос отметился одной голевой передачей в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Ранее «Зенит» в серии пенальти победил «Пари НН» в первом матче товарищеского турнира.

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