В «Зените» прокомментировали информацию, что Барриос хочет приостановить контракт с клубом
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«Мы ждём Барриоса завтра. У меня нет информации о приостановке контракта. До сегодняшнего дня я никаких новостей не получал», — приводит слова Семака «Чемпионат».
Контракт колумбийского футболиста с «Зенитом» истекает в 2026 году. В сезоне-2021/22 Барриос отметился одной голевой передачей в 37 матчах за клуб во всех турнирах.
Ранее «Зенит» в серии пенальти победил «Пари НН» в первом матче товарищеского турнира.