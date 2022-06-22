«Если начнёт забивать, будут носить на руках»: почему возможный контракт с «Фенербахче» — идеальный вариант для Дзюбы

Артём Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче». По информации СМИ, переговоры между сторонами находятся в финальной стадии. Сообщается, что годовой оклад россиянина составит €2,5 млн плюс бонусы. По мнению известного тренера Валерия Непомнящего, выбор нападающего оправдан, поскольку в Турции предпочитают демонстрировать атакующий футбол. Вместе с тем наставник «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что ветерану потребуется некоторое время на адаптацию. Экс-защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков отметил, что в стране невероятные болельщики, которые создают незабываемую атмосферу на трибунах. При этом в турецком клубе пока не подтверждают сообщения о переходе.

«Переход в «Фенербахче» станет новым вызовом»

Поиски Дзюбой новой команды — один из главных трансферных сериалов России этого лета. В конце мая Артём объявил об уходе из «Зенита» и с тех пор остаётся свободным агентом. Вопреки многочисленным слухам он не подписал контракт с российскими клубами, а, по информации СМИ, близок к переходу в «Фенербахче».

Как сообщает «Матч ТВ», стороны в настоящий момент обсуждают финальную версию соглашения. Якобы в Стамбуле он будет зарабатывать €2,5 млн плюс бонусы. Ранее пресса отправляла его и в «Галатасарай», но именно «Фенер», судя по всему, является главным претендентом на форварда. К тому же футболист провёл в Турции отпуск.

Таким образом, нападающий с большой долей вероятности в 33 года впервые покинет Россию и попробует себя в роли легионера. Дома он отыграл более десяти лет и за этот период завоевал все возможные внутренние трофеи: по четыре раза — чемпионат и Суперкубок страны и трижды — Кубок.

Вояж в Турцию может стать для Дзюбы новым вызовом, тем более он никогда не скрывал, что намерен попробовать свои силы в Европе. Не сомневается в этом и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, несколько лет отыгравший в Испании.

«В 33 года он решил впервые отправиться за рубеж. Но вопрос, получится ли там у него. Сейчас очень сложно судить, как сложится у него в Турции. Покажет только время. Но я убеждён: для Артёма переход в «Фенербахче» станет новым вызовом. Конечно, он горит желанием проявить себя в Старом Свете, где всегда хотел оказаться», — заявил специалист в интервью RT.

Согласился с ним и Валерий Непомнящий, под руководством которого форвард провёл несколько сезонов в «Томи». По мнению тренера, ему необходима мотивация, чтобы завести себя и оставаться на высоком уровне.

«Уверен, для Артёма переезд в Турцию — очередной вызов. Не секрет, что ему нравятся такие ситуации, когда нужно доказывать себе и окружающим, что он способен добиться успеха в сложившихся условиях. Главное — оставаться самим собой. Ему по силам проявить себя в новом коллективе и много там забивать», — подчеркнул Непомнящий.

Более того, эксперты уверены: местная Суперлига — идеальный вариант продолжения карьеры для россиянина. Команды здесь больше нацелены на атаку и не так зациклены на обороне, как в РПЛ.

На собственном опыте прочувствовал это бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков, в 2017-м отыгравший 14 матчей за «Сивасспор». По его словам, главное различие между лигами заключается в том, что в России думают в первую очередь о том, как не пропустить, а в Турции — как забить.

«Нельзя сказать, что скорости намного выше. Просто больше любят играть в атаку. Плюс Дзюба перейдёт в одну из самых сильных команд. По идее, он должен забивать немало. С другой стороны, сложно угадать, пойдёт ли у него игра. В Турции есть коллективы, которые используют на острие мощных нападающих, но в целом все действуют по-разному. Одного стиля не придерживаются», — поделился впечатлениями Дьяков.

В свою очередь, Непомнящий, в 1990-х поработавший сразу в двух местных коллективах — «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджу» — подчеркнул: местное первенство как минимум не слабее РПЛ.

«Не сомневаюсь в том, что чемпионат Турции отлично подходит Дзюбе, поскольку там демонстрируют более атакующий футбол. Пусть не так строго придерживаются каких-то тактических моментов, зато любят играть, а не заниматься высшей математикой на поле. А «Фенербахче» — один из двух самых популярных коллективов страны. Он всегда стремится доминировать над соперниками. Они настроены побеждать и много забивать. Это то, что нужно Артёму», — добавил тренер.

«В Турции команды поддерживают целыми династиями и семьями»

Другой немаловажный фактор, который может поспособствовать отъезду россиянина, — высокий интерес к футболу в стране и невероятная атмосфера на трибунах. Для понимания ситуации Непомнящий сравнил «Фенербахче» по уровню популярности с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» в лучшие годы. За «жёлтых канареек» переживают по всей Турции.

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«В Стамбуле стадион битком. Но и на выезде ситуация невероятная. Представьте себе картину: мой «Анкарагюджу» принимает «Фенербахче». На трибунах 2 тыс. наших фанатов и 20 тыс. — приезжих. Нужно понимать, в Турции команды поддерживают целыми династиями и семьями. Поэтому в любом городе живёт огромное количество поклонников «Фенера», — объяснил специалист.

Вместе с тем он предупредил бывшего подопечного о чрезмерной страстности местных фанатов. Если их любимцы играют хорошо, они готовы носить спортсменов на руках, но могут и строго спросить с них, когда что-то идёт не так. Например, предшественнику Непомнящего в «Анкарагюджу» выстрелом из пистолета разбили окно. Они также способны посетить базу и жёстко наказать футболистов за неудачные встречи.

Дьяков также уверен, что в Турции болеют намного эмоциональнее и ярче, чем в России, а атмосферу на местных стадионах нельзя даже близко сравнивать с тем, что происходит на отечественных аренах. Более того, он, основываясь на личном опыте, дал соотечественнику совет.

«На домашних матчах, как правило, аншлаги даже у маленьких команд — как «Сивасспор», за который я выступал. А грандов вроде «Фенербахче» поддерживают по всей стране. Футболистов, которые за них играют, знают реально все. Могу поспорить: там у Дзюбы популярность окажется выше, чем на родине. Вместе с тем от любви до ненависти один шаг. Если «Фенербачхе» уступит в дерби «Галатасараю» или «Бешикташу», Артёму лучше как минимум недельку нигде не появляться. Болельщики настроены очень категорично», — предупредил защитник.

Серьёзным плюсом для Дзюбы в случае подписания соглашения с «канарейками» станет и возможность выступать в еврокубках. В завершившемся сезоне национального первенства они заняли второе место и отобрались в Лигу чемпионов. Причём в третьем квалификационном раунде подопечные Жорже Жезуша встретятся с киевским «Динамо». По информации СМИ, это даже могло помешать клубу согласовать контракт с форвардом. Якобы там опасались возможного скандала с украинским коллективом в случае появления на поле россиянина.

«Фенербахче» не просто сыграет в еврокубках, но в Лиге чемпионов. Я убеждён, для Артёма этот момент был важен. В «Зените», да и в «Спартаке», он привык каждый год выступать в Европе и, разумеется, не хотел лишаться данной возможности. Поэтому предложение от стамбульцев поступило как нельзя кстати», — выразил уверенность Радимов.

«Главное, чтобы Жезуш увидел его сильные стороны»

Впрочем, Дзюбе будет не так просто пробиться в стартовый состав команды. В прошлом сезоне большую часть матчей она провела по схеме с одним выдвинутым на острие нападающим. Чаще всего им становился поигравший в немецких «Дармштадте-98» и «Гройтер Фюрте» Сердар Дурсун. Со своей работой он справлялся и в 36 матчах во всех турнирах забил в общей сложности 15 мячей, поделив пятое место в гонке бомбардиров чемпионата с Андреасом Корнелиусом.

По стилю игры он схож с россиянином. Высокий нападающий (190 см) отлично ведёт борьбу на втором этаже и может похвастать хорошей результативностью. Однако Дурсун уступает в подыгрыше. Для сравнения: в прошлом сезоне он лишь трижды ассистировал партнёрам, тогда как Артём — 13. К тому же нельзя исключать, что под нового именитого главного тренера Жезуша клуб приобретёт звёздного возрастного форварда, например Луиса Суареса.

Однако Непомнящий не сомневается: бывший подопечный способен даже в условиях серьёзной конкуренции выгрызть себе место в составе. Он также не исключил, что новый специалист может использовать впереди пару нападающих —Дурсуна и Дзюбу.

«Одно из его главных качеств — умение взаимодействовать с партнёрами. Например, у меня в «Томи» он отлично сыгрался впереди с Сергеем Корниленко. Я спокойно использовал в атаке двух больших форвардов. Да и Сердар Азмун в «Зените» был далеко не миниатюрный. Главное, чтобы Жезуш увидел его сильные стороны и начал использовать. А с адаптацией проблем возникнуть не должно. Артём — парень общительный и знает английский. Не удивлюсь, если скоро он будет говорить и на турецком. Его, кстати, можно назвать одним из самых простых и удобных языков в Европе», — подчеркнул тренер.

Тему адаптации затронул и Радимов, четыре года выступавший за «Сарагосу» в Испании. По его мнению, соотечественнику потребуется время на акклиматизацию, поэтому требовать от него яркой игры с первых же матчей не стоит.

«Это другая страна. Другой язык. Другая, более жаркая, погода. Наконец, совершенно иной футбол. Когда я уезжал в Испанию в 1990-е, потребовалось полгода, чтобы привыкнуть ко всему. Сначала ты смотришь на мир в розовых очках. Кажется, вокруг всё замечательно. А потом накрывает: язык, быт, общение. Это не так просто. Дзюба — парень коммуникабельный, но надо смотреть, кто в «Фенербахче» говорит на английском. Месут Озил играл за «Арсенал» и наверняка его знает. Вот и будет контактировать с ним на первых порах», — предположил Радимов.

Дьяков также самой главной проблемой назвал языковую. Он посоветовал нападающему выучить 20—30 фраз на турецком, чтобы объясняться с местными, поскольку далеко не все говорят по-английски.

«У Артёма, думаю, сложностей возникнуть не должно. Он человек опытный и знает, что делать на поле. А к жизни приспособится. Стамбул — более европеизированный город, чем Сивас, где жил я. В том числе там останавливается много соотечественников. К русским отношение в Турции великолепное. С негативом не сталкивался», — подытожил футболист.