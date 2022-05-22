«Супергероев ждут новые приключения»: Дзюба объявил об уходе из «Зенита» в образе Дэдпула

Артём Дзюба заявил, что не будет продлевать контракт с «Зенитом». О своём решении он сообщил в видеоролике, в котором предстал в образе Дэдпула. В клубе поблагодарили нападающего и пожелали ему удачи. По информации СМИ, 33-летний футболист может продолжить карьеру как на родине, так и за рубежом. По мнению экс-полузащитника сборной России Динияра Билялетдинова, форвард вряд ли отправится в Европу из-за геополитической обстановки, а известный тренер Игорь Колыванов полагает, что лучший бомбардир в истории сборной способен заиграть в любой команде РПЛ.

Ролик в образе Дэдпула и скупое обращение клуба

На следующий день после завершения чемпионата России была поставлена точка в трансферной саге Артёма Дзюбы. 22 мая утром нападающий на своей странице в Telegram-канале объявил, что не станет продлевать истекающий летом контракт с «Зенитом».

Причём попрощался с клубом он достаточно неожиданным образом. Футболист снял видеоролик, в котором предстал в запомнившемся болельщикам образе Дэдпула. В нём он обратился ко всем, с кем пересёкся за годы выступлений в Санкт-Петербурге.

«Большое спасибо и привет моим партнёрам — без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот. В «Зените» я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ — это офигеть как круто», — напомнил форвард.

Отдельно он отметил сам город, подчеркнув, что тот навсегда останется в его сердце.

«Спасибо всем засранцам за комплименты, вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах, но без вас было бы скучно. Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероев ждут новые приключения. Увидимся», — добавил Дзюба.

Поблагодарил он и тренеров, но ни разу не упомянул нынешнего рулевого сине-бело-голубых Сергея Семака. Зато в ролик вставлены кадры с Андре Виллаш-Боашем, при котором футболист перешёл в «Зенит».

В свою очередь, клуб опубликовал достаточно скупую на эмоции новость на официальном сайте, в которой ограничился перечислением всех достижений нападающего за время выступлений в Санкт-Петербурге. Кажется, проводить столь заметного исполнителя можно было и ярче.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артёма Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, голы, передачи, рекорды и за наши общие победы! Спасибо за все, Артём», — гласит сообщение.

Проблемы с игровым временем и перепалка с Семаком

Само решение нападающего не продлевать контракт с петербуржцами сюрпризом не стало. Источники RT ещё в начале мая сообщали, что он не намерен этого делать. Причиной послужило недовольство снижением игрового времени. Если в предыдущих сезонах россиянин регулярно выходил на поле с первых минут, то в завершившемся начал всё чаще оставаться на скамейке запасных.

Летом ветерану потребовалось время, чтобы набрать форму, и Семак предпочитал ему в стартовом составе Сердара Азмуна, которого с флангов поддерживали Клаудиньо и Малком. Осенью эта тройка заиграла по-настоящему ярко, а Дзюба, несмотря на забитые мячи, всё равно оставался в резерве.

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Артём не скрывал недовольства и во время матча с «Динамо», огорчив соперника после выхода со скамейки запасных, накричал на Семака. Тот не стал отвечать подопечному на пресс-конференции, и, казалось, конфликта удалось избежать.

Однако во второй части сезона с приходом Ивана Сергеева и Юри Алберто положение лучшего бомбардира в истории РПЛ ещё больше ухудшилось. Хотя команду и покинул Азмун, наставник предпочёл сделать ставку в атаке на дуэт новичков. Дзюба же после зимней паузы попал в основу во встречах национального первенства лишь шесть раз, а в концовке вовсе довольствовался ролью резервиста. Лишь в последнем туре с «Нижним Новгородом» Семак предоставил ему возможность попрощаться с болельщиками, не только выпустив с первых минут, но и отдав капитанскую повязку.

По мнению бывшего полузащитника сборной России Динияра Билялетдинова, форвард покинул команду абсолютно своевременно. Он считает, что в настоящий момент ветеран уже не настолько необходим петербуржцам.

«Мы видим, что запаса прочности им на данный момент хватает. На мой взгляд, если бы российские коллективы имели возможность выступать в еврокубках, Артёма бы оставили. Футболист он опытный и для обоймы сгодился бы, тем более провёл в них большое количество матчей. А без еврокубков возникло понимание, что нападающих петербуржцам хватает за глаза», — подчеркнул Билялетдинов в интервью RT.

Согласился с ним известный тренер Игорь Колыванов. По его мнению, возраст форварда является его главным минусом и «Зениту» стоит дать дорогу молодым Сергееву и Алберто.

«Понятное дело, что Дзюба привык играть в основном составе. Он очень многое дал «Зениту». В РПЛ он всегда был одним из лучших на поле, много забивал и вёл партнёров за собой. Но Артёму уже 33... В любом случае клуб обязан сказать ему спасибо за те годы, что нападающий провёл в Санкт-Петербурге, ведь он забил огромное количество важных мячей», — напомнил специалист.

10 трофеев и 108 голов

За семь лет пребывания в Санкт-Петербурге нападающий действительно превратился в легенду сине-бело-голубых. Во-первых, он помог команде завоевать большое количество трофеев: четыре чемпионата России, два Кубка страны и четыре Суперкубка.

Во-вторых, Дзюба регулярно поражал ворота соперников. В 249 матчах в его активе 108 мячей. В списке лучших бомбардиров «Зенита» в истории он уступает лишь Александру Кержакову (163). Артём дважды становился лучшим снайпером РПЛ в сезонах-2019/20 и 2020/21, отметившись 17 и 20 голами соответственно. Вдобавок он отлично действовал в подыгрыше и 70 раз ассистировал партнёрам.

При этом нападающего нельзя назвать спортсменом для внутреннего пользования, ведь 17 раз он отличился в еврокубках. А болельщики навсегда запомнят его шесть результативных ударов на групповом этапе Лиги чемпионов в 2015-м, когда «Зенит» одержал пять побед при одной ничьей и вышел в плей-офф с первого места.

И далеко не всегда форвард пользовался безграничным доверием тренеров. Например, при Роберто Манчини он угодил в опалу и в 2018-м вынужден был отправиться в аренду в «Арсенал». Но Дзюба ярко проявил себя в Туле, заслужил попадание в заявку на домашний чемпионат мира и стал одним из главных героев турнира. После этого он триумфально вернулся в «Зенит» и провёл несколько ярких сезонов.

Варианты в Европе и интерес в РПЛ

Несмотря на то что в августе Артёму исполнится 34 года, он ещё способен проявить себя на высоком уровне. Во-первых, возраст пока не сказывается на здоровье спортсмена. За всё время, проведённое в «Зените», он пропустил всего 12 игр из-за различных повреждений и в худшем случае находился в «лазарете» три недели.

Не била по нему и колоссальная нагрузка, которая выпадала в последние годы. Например, в сезоне-2020/21 он принял участие в 34 встречах в составе «Зенита» и по количеству проведённых на поле минут занял третье место в команде после Дугласа дос Сантоса и Вильмара Барриоса. К ним необходимо добавить регулярные отъезды в сборную России, где при Черчесове футболист также был незаменим.

Пожалуй, главная интрига заключается в том, останется ли форвард на родине или решится на первый в карьере заграничный вояж. В частности, в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны сербской «Црвены Звезды», турецкого «Фенербахче» и венгерского «Ференцвароша», который возглавляет Черчесов. Но, по мнению экспертов RT, такой шаг малореален.

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«Црвена Звезда», боюсь, не потянет его требований. А ждать предложений из европейских чемпионатов топ-5 сложно, исходя из геополитической ситуации. На данный момент это неактуально. Поэтому, думаю, Дзюба останется в РПЛ. Футболист отлично знает лигу и обладает огромным опытом», — подчеркнул Билялетдинов.

Поддержал его и Колыванов, заявивший, что в таком возрасте не имеет смысла покидать страну, а в России у него будет достаточно вариантов.

«Разговоры про отъезд в Европу пока вызывают большие вопросы. В Сербии фактически играют две команды — «Партизан» и «Црвена Звезда». Мне кажется, ехать туда ему не стоит. Чемпионат намного слабее российского», — отметил тренер.

Зато можно не сомневаться в том, что в РПЛ Дзюба окажется востребованным. При этом вероятность того, что он подпишет контракт со столичными топ-клубами, мала. В «Спартаке» вряд ли захотят возвращать опального воспитанника, а у «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА атакующие линии достаточно укомплектованы, хотя исполнитель такого класса им бы не помешал.

Зато проблемы с форвардами после ухода Джона Кордобы есть у «Краснодара». Владимир Ильин весной не потянул роль основного нападающего и отличился лишь четыре раза, а в концовке вовсе потерял место в основе. Дзюбе наверняка будет интересно попробовать себя в амбициозном проекте, тем более Сергей Галицкий всегда охотно приглашал возрастных футболистов. В частности, из бывших игроков «Зенита» цвета южан на закате карьеры защищали Роман Широков и Владимир Быстров.

«Понятно, что такой исполнитель пригодится любой российской команде. Ещё несколько сезонов он способен провести на стабильно высоком уровне. Можно вспомнить, как он уходил в аренды в не самые сильные коллективы и там тоже проявлял себя», — заявил Билялетдинов.

Однако наиболее любопытным вариантом видится приход в «Сочи». Южане заняли второе место в завершившемся сезоне РПЛ и укрепились в роли второй силы чемпионата страны. В следующем они вполне могут попытаться бросить перчатку «Зениту», особенно если тот лишится некоторых ведущих легионеров.

Дзюба же будет полон желания доказать вместе с южанами, что в Санкт-Петербурге его рано списали со счетов. Тем более в коллективе выступает достаточно спортсменов, отметившихся в ростере петербуржцев (Кристиан Нобоа, Данила Прохин, Артур Юсупов) и прекрасно знакомых с нападающим.

Особенно актуальным подписание соглашения с Артёмом станет в случае ухода Матео Касьерры, забившего 14 мячей в Премьер-лиге и поделившего второе место в гонке бомбардиров турнира с Дмитрием Полозом. По информации СМИ, колумбийцем интересуется шотландский «Глазго Рейнджерс».

«Надеюсь, в других командах Дзюба будет выглядеть столь же ярко, как и в «Зените». Он остаётся одним из самых сильных форвардов в стране. Артём по-прежнему великолепно играет головой, сбрасывает мяч партнёрам и постоянно нацелен на удар. Не сомневаюсь, он придётся ко двору в любом месте», — подчеркнул Колыванов.