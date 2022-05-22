Дзюба объявил об уходе из «Зенита»

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Российский нападающий Артём Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского «Зенита».
Дзюба объявил об уходе из «Зенита»
  • globallookpress.com

«Питер, спасибо за всё!» — написал Дзюба в Instagram*.

Футболист выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионство РПЛ.

В своём последнем матче за клуб Дзюба вышел в статусе капитана команды. «Зенит» в 30-м туре РПЛ уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

Ранее Сергей Семак объяснил, почему Артём Дзюба был капитаном «Зенита» в заключительном матче РПЛ.

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