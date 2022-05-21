Семак объяснил, почему Дзюба был капитаном «Зенита» в заключительном матче РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение отдать капитанскую повязку Артёму Дзюбе в заключительном матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Почему отдал повязку Дзюбе? Если играет Миша Кержаков и нет Дзюбы — он капитан. Если Артём на поле, то Артём. Если нет ни того ни другого — Дуглас. Думаю, это естественное решение было, абсолютно логичное и понятное», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Нижний Новгород» переиграл на своём поле «Зенит» в матче 30-го тура чемпионата России (1:0). «Зенит» (65 очков) досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22. «Нижний Новгород» (33) финишировал на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» c капитанской повязкой в матче с «Нижним Новгородом».