Семак объяснил, почему Дзюба был капитаном «Зенита» в заключительном матче РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение отдать капитанскую повязку Артёму Дзюбе в заключительном матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак объяснил, почему Дзюба был капитаном «Зенита» в заключительном матче РПЛ
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«Почему отдал повязку Дзюбе? Если играет Миша Кержаков и нет Дзюбы — он капитан. Если Артём на поле, то Артём. Если нет ни того ни другого — Дуглас. Думаю, это естественное решение было, абсолютно логичное и понятное», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Нижний Новгород» переиграл на своём поле «Зенит» в матче 30-го тура чемпионата России (1:0). «Зенит» (65 очков) досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22. «Нижний Новгород» (33) финишировал на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» c капитанской повязкой в матче с «Нижним Новгородом».

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