Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» c капитанской повязкой в матче с «Нижним Новгородом»

«Зенит» и «Нижний Новгород» назвали стартовые составы команд на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В стартовый состав «Нижнего Новгорода» попали Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук (К), Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.

В составе «Зенита» на поле с первых минут выйдут Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Дзюба (К), Сергеев.

Встреча пройдёт 21 мая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало — в 17:00 мск.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. «Нижний Новгород» — на 11-й позиции (30 очков).

Ранее Сергей Силкин высказался о четвёртом подряд чемпионстве «Зенита» в РПЛ.