Силкин: вряд ли «Зенит» станет чемпионом десять раз подряд

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о четвёртом подряд чемпионстве «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Чемпионом «Зенит» стал абсолютно заслуженно, потому что по всем компонентам игры и по составу они гораздо сильнее конкурентов. Но, опять же, погоду в клубе из Санкт-Петербурга делают иностранцы», — цитируют Силкина «Известия».

Он добавил, что если убрать из состава всех легионеров, то не факт, что «Зенит» был бы на вершине. Он также ответил на вопрос, сможет ли команда десятый раз подряд стать чемпионом России, как «Бавария» в Германии.

«У «Зенита» есть конкуренты. Это три московских клуба как минимум. Десять раз подряд «Зенит» вряд ли станет чемпионом», — добавил специалист.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

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