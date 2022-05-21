Петржела считает, что Дзюба может продолжить карьеру в Турции

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы.

«Я не верю в то, что Дзюба уйдёт в Сербию. В Сербии нужны быстрые и техничные футболисты. А он не такой. Вполне можно перейти в Турцию», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Он также отметил, что Дзюба может попробовать свои силы в других клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, в «Зените» теперь требуются другие качества от футболистов, а играть только на Артёма клубу сложно.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022-го. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности, он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем Дзюбы.