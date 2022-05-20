Кавазашвили считает, что Дзюбе стоит продолжить карьеру в Китае

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Сейчас оптимальный вариант для Дзюбы — отправиться в Китай. Его ведь в своё время туда приглашали. Деньги в тех краях платят большие, а чемпионат поспокойнее, чем в России и даже в Сербии, где с Дзюбой точно никто церемониться не станет. Это в России его оберегают, а там соперники будут буцкать так, что мало не покажется», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Дзюба уже понимает, что ему нет места в стартовом составе. Он отметил, что возраст скоро начнёт сказываться на игре 33-летнего футболиста.

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022-го. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности, он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии Дзюбы.