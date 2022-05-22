Колыванов: Дзюба придётся ко двору в любой команде РПЛ

Известный футбольный тренер Игорь Колыванов предположил, где Артём Дзюба может продолжить карьеру после ухода из «Зенита».

«Жизнь на этом не заканчивается. Надеюсь, в других командах Дзюба будет выглядеть столь же ярко, как и в «Зените». Он остаётся одним из самых сильных форвардов в стране. Артём по-прежнему великолепно играет головой, сбрасывает мяч партнёрам и постоянно нацелен на удар. Не сомневаюсь, он придётся ко двору в любом коллективе. Разговоры же про отъезд в Европу пока вызывают большие вопросы. В Сербии фактически играют две команды — «Партизан» и «Црвена Звезда». Мне кажется, ехать туда ему не стоит. Чемпионат там намного слабее российского. Я бы на его месте никуда не уезжал. И на родине у Дзюбы будет достаточно вариантов», — заявил Колыванов в интервью RT.

Ранее Колыванов прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита».