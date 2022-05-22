Колыванов: Дзюбе уже 34 года, нужно потихоньку освобождать дорогу молодым

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Известный футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита».
Колыванов: Дзюбе уже 34 года, нужно потихоньку освобождать дорогу молодым
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«Понятное дело, что Дзюба привык играть в основном составе. Он очень многое дал «Зениту». В РПЛ он всегда был одним из лучших на поле, много забивал и вёл команду за собой. Но Артёму уже 34 года, и нужно потихоньку освобождать дорогу молодым. В любом случае клуб обязан сказать ему спасибо за те годы, что нападающий провёл в Санкт-Петербурге, ведь он забил огромное количество важных мячей», — заявил Колыванов в интервью RT.

Ранее «Зенит» поблагодарил Дзюбу за годы, проведённые в клубе.

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