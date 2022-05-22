«Зенит» поблагодарил Дзюбу за годы, проведённые в клубе

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«Зенит» поблагодарил нападающего Артёма Дзюбу, который сегодня объявил об уходе из клуба, за годы, проведённые в санкт-петербургской команде.
«Зенит» поблагодарил Дзюбу за годы, проведённые в клубе
  • globallookpress.com

«Зенит» благодарит Артёма Дзюбу за годы, проведённые в Петербурге. Нападающий продолжит карьеру в новом клубе. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артёма Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы! Спасибо за всё, Артём!», — говорится в заявлении клуба в официальном Telegram-канале «Зенита».

Футболист выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионство РПЛ.

В своём последнем матче за клуб Дзюба вышел в статусе капитана команды. «Зенит» в 30-м туре РПЛ уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал уход Дзюбы из «Зенита».

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