Гершкович — об уходе Дзюбы из «Зенита»: думаю, это обоюдное решение футболиста и клуба

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Думаю, что это обоюдное решение футболиста и клуба. Каждый человек сам решает, где ему лучше. Дзюба был и остаётся хорошей боевой единицей и обязательно продолжит свою карьеру. Уверен, что он сделает правильный выбор относительно будущей команды, а я желаю ему удачи и успехов», — заявил Гершкович в интервью RT.

Он также рассказал о вкладе Дзюбы в успех санкт-петербургского клуба.

«Он очень много сделал для «Зенита», завоёвывал чемпионские титулы и Суперкубок. И на домашнем чемпионате мира внёс серьёзную лепту в успех нашей сборной. У него хорошая карьера, хотя и неоднозначная. Были всякие периоды в его жизни. Но он всегда доказывал, что не зря претендует на высокие титулы и место в футболе. Он молодец», — отметил Гершкович.

Ранее Дзюба объявил об уходе из «Зенита».