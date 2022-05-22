Генеральный директор «Зенита» Медведев отреагировал на уход Дзюбы

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход из команды нападающего Артёма Дзюбы.

«Сегодня футбольный клуб «Зенит» прощается с Артёмом Дзюбой, который провёл в Петербурге без малого семь лет. Артём навсегда вписал своё имя в историю сине-бело-голубых и внёс огромный вклад в победы современного «Зенита». Клуб от всей души благодарит Артёма за время, проведённое в «Зените». Удачи и новых футбольных свершений!» — приводит слова Медведева официальный telegram-канал «Зенита».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

В своём последнем матче за клуб Дзюба вышел в статусе капитана команды. «Зенит» в 30-м туре РПЛ уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

Ранее Петржела заявил, что поставил бы Дзюбу на одну ступень с Кержаковым.