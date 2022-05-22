Петржела заявил, что поставил бы Дзюбу на одну ступень с Кержаковым

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из санкт-петербургского клуба.

«Дзюба — высокий и сильный парень. Он провёл отличную карьеру в «Зените». Я бы поставил его на одну ступень с Кержаковым. Очень люблю Кержакова, поэтому сложно кого-то из них выделить. Дзюбу надо уважать, потому что он провёл за «Зенит» очень много игр, становился лучшим бомбардиром, провёл много игр за сборную», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

По его словам, Дзюбе лучше остаться и продолжить карьеру в России. Он также подчеркнул, что нападающие его типа много не играют, а всем нужны скоростные и мобильные игроки.

«В какой бы команде не оказался Артём, я буду его уважать», — заключила Петржела.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, чьей легендой является Дзюба — «Зенита» или «Спартака».