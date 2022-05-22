Малафеев: давайте спросим у болельщиков, чья же легенда Дзюба — «Зенита» или «Спартака»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, чьей легендой является Артём Дзюба — «Зенита» или «Спартака».

«Для какого клуба он легенда, обычно решают болельщики, давайте спросим у них. Если Артём в своём возрасте сможет продолжить карьеру в других чемпионатах, это будет отличным вызовом к концу игровой карьеры», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов.

Дзюба является воспитанником «Спартака». За основную команду московского клуба футболист выступал с 2006 по 2015 год с перерывами на различные аренды.

Ранее Вячеслав Колосков высказался о будущем Артёма Дзюбы после ухода из «Зенита».