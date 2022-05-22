Колосков: в перспективу дальнейшего развития Дзюбы я не верю

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о будущем Артёма Дзюбы после ухода из «Зенита».
Колосков: в перспективу дальнейшего развития Дзюбы я не верю
  • РИА Новости

«Раз Дзюба не подходит «Зениту», значит, и в остальных топ-командах он вряд ли заиграет. Но вообще на этот вопрос тяжело дать ответ: сегодня Дзюба не заиграл, а завтра вдруг заиграет. Хотя лично я в перспективу дальнейшего развития Дзюбы не верю», — цитирует Колоскова Sport24.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее «Зенит» поблагодарил Дзюбу за годы, проведённые в клубе.

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