Данни: Дзюба — это легенда «Зенита»

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Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни высказался об уходе из санкт-петербургского клуба нападающего Артёма Дзюбы.
Данни: Дзюба — это легенда «Зенита»
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«Конечно, Дзюба — это легенда «Зенита». Он забил много голов, выиграл много трофеев, вошёл в историю нашего клуба! Мне очень грустно, потому что я бы хотел, чтобы Дзюба оставался в «Зените» ещё много лет. Желаю Артёму больших успехов в новой главе его карьеры», — цитирует Данни «Чемпионат».

Футболист выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионство РПЛ.

В своём последнем матче за клуб Дзюба вышел в статусе капитана команды. «Зенит» в 30-м туре РПЛ уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

Ранее бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на уход Артёма Дзюбы из санкт-петербургского клуба.

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