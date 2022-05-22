Данни: Дзюба — это легенда «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни высказался об уходе из санкт-петербургского клуба нападающего Артёма Дзюбы.

«Конечно, Дзюба — это легенда «Зенита». Он забил много голов, выиграл много трофеев, вошёл в историю нашего клуба! Мне очень грустно, потому что я бы хотел, чтобы Дзюба оставался в «Зените» ещё много лет. Желаю Артёму больших успехов в новой главе его карьеры», — цитирует Данни «Чемпионат».

Футболист выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионство РПЛ.

В своём последнем матче за клуб Дзюба вышел в статусе капитана команды. «Зенит» в 30-м туре РПЛ уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

Ранее бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на уход Артёма Дзюбы из санкт-петербургского клуба.