Горшков: Дзюба внёс большой вклад в победы «Зенита»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на уход Артёма Дзюбы из санкт-петербургского клуба.
Горшков: Дзюба внёс большой вклад в победы «Зенита»
  • globallookpress.com

«Дзюба внёс большой вклад в победы «Зенита», достойно представлял клуб и в его составе стал лучшим бомбардиром чемпионата. Можно ли назвать его легендой? Думаю, что это историки должны определить», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионство РПЛ.

Ранее Колыванов прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита».

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