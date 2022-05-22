Динияр Билялетдинов: «Црвена Звезда» не потянет требований Дзюбы

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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов предположил, где Артём Дзюба может продолжить карьеру после ухода из «Зенита».
Динияр Билялетдинов: «Црвена Звезда» не потянет требований Дзюбы
  • globallookpress.com

«Не очень верю, что Артём продолжит карьеру за рубежом. «Црвена Звезда», боюсь, не потянет его требований, а ждать предложений из чемпионатов топ-5 сложно, исходя из геополитической ситуации в мире. На данный момент это неактуально. Поэтому, думаю, Дзюба останется в РПЛ. Этот футболист отлично знает лигу и обладает огромным опытом. Понятно, что такой исполнитель пригодится любой российской команде. Ещё несколько сезонов он может провести на стабильно высоком уровне. Можно вспомнить, как он уходил в аренды в не самые сильные коллективы и там тоже проявлял себя», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Динияр Билялетдинов отреагировал на уход Артёма Дзюбы из «Зенита».

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