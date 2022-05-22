Динияр Билялетдинов: «Црвена Звезда» не потянет требований Дзюбы

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов предположил, где Артём Дзюба может продолжить карьеру после ухода из «Зенита».

«Не очень верю, что Артём продолжит карьеру за рубежом. «Црвена Звезда», боюсь, не потянет его требований, а ждать предложений из чемпионатов топ-5 сложно, исходя из геополитической ситуации в мире. На данный момент это неактуально. Поэтому, думаю, Дзюба останется в РПЛ. Этот футболист отлично знает лигу и обладает огромным опытом. Понятно, что такой исполнитель пригодится любой российской команде. Ещё несколько сезонов он может провести на стабильно высоком уровне. Можно вспомнить, как он уходил в аренды в не самые сильные коллективы и там тоже проявлял себя», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Динияр Билялетдинов отреагировал на уход Артёма Дзюбы из «Зенита».