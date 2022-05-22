Динияр Билялетдинов: если бы «Зенит» играл в еврокубках, Дзюбу оставили бы

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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на уход Артёма Дзюбы из «Зенита».
Динияр Билялетдинов: если бы «Зенит» играл в еврокубках, Дзюбу оставили бы
  • globallookpress.com

«Уход Дзюбы из «Зенита» сюрпризом не стал. Футболист такого уровня не должен сидеть на скамейке. Понятно, что его такая ситуация не устраивала. Но он уже не играл роли, подобной той, которую выполнял в прошлом и позапрошлом  сезонах. Поэтому логично было что-то поменять, чтобы ещё доставить болельщикам удовольствие», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Он считает, что «Зенит» не поторопился с решением расстаться с футболистом, потому что клуб не будет выступать в еврокубках в сезоне-2022/23.

«Мы видим, что запаса прочности команде на данный момент хватает. На мой взгляд, если бы российские коллективы имели возможность выступать в еврокубках, Артёма бы оставили. Футболист опытный и для обоймы сгодился бы, тем более в них он провёл большое количество матчей. А без еврокубков возникло понимание, что нападающих петербуржцам хватает за глаза. Дзюба провёл невероятные семь лет в «Зените». Он являлся реально важным футболистом для команды в последние годы», — добавил Билялетдинов.

Ранее Михаил Гершкович прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита».

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