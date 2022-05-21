Смена вектора: как уход Фернандеса и Дзагоева отразится на будущем ЦСКА

За последние дни ЦСКА расторг контракт сразу с двумя возрастными звёздами: Марио Фернандесом и Аланом Дзагоевым. Вслед за ними летом могут уйти арендованные легионеры Жан-Филипп Гбамен и Юсуф Языджи. Вместе с тем клуб продлил контракт с Игорем Акинфеевым до 2024-го. О чём свидетельствуют нынешние перемены в составе и почему армейцы в следующем сезоне могут пойти по пути «Краснодара» — в материале RT.

Последние дни получились богатыми на события для болельщиков ЦСКА. К сожалению для них, не обошлось и без печальных новостей. Друг за другом объявили об уходе из клуба два его старожила и знаковых футболиста: Марио Фернандес и Алан Дзагоев. Такое решение с их стороны вызвало удивление, ведь у первого действовал контракт до 2024-го, а у второго — до 2023-го и казалось, они завершат в команде карьеру.

Полузащитника на данный шаг подтолкнуло отсутствие игровой практики. В нынешнем сезоне он провёл всего 22 матча во всех турнирах и практически не попадал в основу. По словам генерального директора армейцев, россиянина сложившееся положение дел не устраивало.

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«В последнее время Дзага стал получать мало времени... Но он футболист такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке. У нас было джентльменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от футбола. А после завершения карьеры ждём его уже в структуре клуба», — цитирует функционера официальный сайт москвичей.

Впрочем, не обошлось и без положительных новостей. Несмотря на слухи о возможном завершении карьеры, продлил соглашение до конца сезона-2023/24 Игорь Акинфеев. Его уход мог бы стать серьёзным ударом для ЦСКА, ведь 36-летний вратарь по-прежнему незаменим. По мнению бывшего наставника дубля армейцев Александра Гришина, представить без него коллектив сложно.

«То, что остался Акинфеев, — большой плюс. Он лидер команды, легенда ЦСКА, лучший вратарь нашего чемпионата. То, что он подписал контракт, дорогого стоит. Если в случае с Дзагоевым и Фернандесом ЦСКА потерял, то здесь, безусловно, приобрёл. Но особых вопросов по его поводу не было, все знали: Игорь переподпишет контракт. Всё-таки он вратарь, а не полевой игрок, там совсем другая работа», — заявил в интервью RT специалист.

Согласился с ним и бывший тренер сборной России Михаил Гершкович, который также назвал ветерана лучшим голкипером страны.

«На мой взгляд, это игрок номер один, несмотря на возраст. Он всегда держит себя в форме. Я не видел ни разу никаких признаков усталости или каких-то вещей, говоривших о том, что ему пора заканчивать. Ни у кого язык не повернётся сказать такое. Дай Бог Игорю здоровья. Это, несомненно, тот футболист, который приносит пользу ЦСКА и всему российскому футболу», — подчеркнул Гершкович.

А вот о Дзагоеве такого, к сожалению, сказать больше нельзя. Один из самых талантливых футболистов страны в последнее время больше занимался лечением, чем выходил на поле. Начиная с 2016-го его буквально преследовали различные травмы, из-за которых он регулярно выбывал на долгий срок. Только за два с половиной последних года он пропустил суммарно 22 матча. А в 2019-м вовсе выбыл из строя больше чем на 200 дней из-за разрыва крестообразных связок.

«Очень уважаю Алана как игрока, он провёл хорошую карьеру. Но, видимо, сейчас травмы... не дают возможность продолжать выступать в ЦСКА. Думаю, они сами с клубом всё решат. Тут сложно что-то комментировать, когда не знаешь толком причин. Алан — хороший, талантливый игрок, но уже, похоже, нет возможности выступать на высоком уровне. Ничего вечного не бывает. Не исключаю, что это обоюдное решение… Знаю, у клуба всегда было хорошее отношение к Алану, а у Дзагоева — к ЦСКА. Видимо, настал период, когда пора расставаться», — посетовал Гершкович.

В нынешнем сезоне полузащитник стал получать ещё меньше практики и практически перестал попадать в основной состав. В результате суммарно во всех турнирах он провёл на поле за 22 игры всего 815 минут. Результативными действиями уроженец Беслана также радовал нечасто. В его активе всего три голевые передачи. Весной же Алан принял участие лишь в четырёх встречах, а затем получил очередную травму.

Однако Дзагоев, выступавший за ЦСКА с 2008-го, навсегда останется легендой клуба. За эти годы он сыграл за армейцев почти четыре сотни поединков — 397, в которых забил 77 мячей. А болельщики навсегда запомнят его «золотой» гол в ворота «Рубина» в 2016-м и невероятную технику.

Если уход Алана при всём уважении к нему ударом для нынешних армейцев не является, то расторжение контракта с Фернандесом может превратиться в серьёзную проблему. За почти десять лет натурализованный бразилец стал абсолютно незаменимым исполнителем на правом фланге обороны, без которого представить себе состав казалось нереально.

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«Дзагоева в конце карьеры замучили травмы, поэтому играл мало, из-за этого контракт и расторгнут. Жаль, что так произошло, потому что он футболист очень высокого уровня. Вчера ещё стало известно про уход Марио... Как-то всё пока выглядит тяжело для ЦСКА, если они не найдут им замену», — подчеркнул Гришин.

Но и в случае с защитником действия клуба выглядят логично. Во-первых, Марио в сентябре исполнится 32 года и в ближайшее время замена ему всё равно бы потребовалась. Во-вторых, он начал регулярно получать различные повреждения, хотя ранее практически не испытывал проблем со здоровьем. Только за последние полтора года он семь раз оказывался в «лазарете». Неслучайно осенью он даже объявил об уходе из сборной России, поскольку больше не мог разрываться на два фронта.

В настоящий же момент у ЦСКА появилась хорошая замена Фернандесу в лице работоспособного 19-летнего Егора Ушакова, который способен закрыть всю правую бровку. Талантливому воспитаннику пока не хватает опыта, но тренерский штаб предоставляет ему всё больше времени. Примечательно, что натурализованный бразилец в нескольких матчах уступил ему позицию вингера, поскольку уже не способен дать такой объём работы, как раньше.

Серьёзные изменения коснутся и легионеров. По окончании срока аренды покинет коллектив Жан-Филипп Гбамен. По информации СМИ, не будет выкуплен у «Лилля» и Юсуф Языджи, забивший в десяти матчах РПЛ восемь мячей, хотя сам футболист и его агент неоднократно заявляли о желании остаться в Москве.

Происходящие процессы свидетельствуют о том, что клуб вновь меняет вектор развития. Если зимой он мог себе позволить укрепить ряды сразу четырьмя иностранцами, то теперь будет больше следить за собственными воспитанниками ради экономии средств. А обратить внимание в ЦСКА есть на кого, ведь красно-синие дважды подряд выиграли молодёжное первенство.

Таким образом, в следующем сезоне армейцы могут превратиться в аналог «Краснодара», активно предоставляя практику своим молодым игрокам, таким как Ушаков. Учитывая отсутствие возможности выступать в еврокубках, такой вектор выглядит вполне логично. И чем больше будут действовать ограничения, тем серьёзнее станут экономить отечественные клубы.