Вклад в будущее: почему ЦСКА не стоит увольнять Березуцкого по окончании сезона

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий не планирует оставлять свой пост, вопреки появившейся в СМИ информации о поданном им прошении об отставке. Специалист дал понять, что эти слухи не соответствуют действительности. В клубе же посоветовали дождаться окончания сезона. По мнению коллег Березуцкого по тренерскому цеху Дмитрия Хохлова и Игоря Колыванова, специалист провёл в команде слишком мало времени, чтобы делать далеко идущие выводы о его работе. А бывший наставник сборной России Гаджи Гаджиев выразил уверенность, что в ближайшем будущем тренер добьётся прогресса, если ему и его штабу дать шанс.

Вторая часть текущего сезона получается крайне неоднозначной для Алексея Березуцкого. Ещё недавно болельщики и эксперты рукоплескали ему и называли ЦСКА теневым претендентом на чемпионство. И поводы для похвалы имелись, ведь армейцы в феврале-марте выиграли четыре подряд встречи в РПЛ и пробились в четвертьфинал Кубка России.

Однако после паузы на матчи сборных команду будто подменили. Она набрала лишь пять очков в семи турах национального первенства и лишилась шансов на медали, а в Кубке страны уступила принципиальному сопернику — «Спартаку». И после поражения от «Краснодара», который в отличие от москвичей потерял большую часть легионеров, кресло под молодым наставником зашаталось.

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По информации СМИ, он якобы попросил руководство об отставке, поскольку не видит перспектив в продолжении работы на своём посту. Несмотря на то, что специалист и клуб позже косвенно опровергли эти данные, неприятный осадок остался. Тем более параллельно активизировались слухи о приходе в ЦСКА Марко Николича, который после ухода из «Локомотива» ждёт интересных предложений. Не упустил возможности поддеть Березуцкого и Ивица Олич, в прошлом году возглавлявший команду на протяжении нескольких месяцев.

«Клуб купил много хороших игроков, но на поле этого не видно. Конечно, всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров. Я не против них. Но если у тренера нет результата, начнутся проблемы», — приводит слова хорвата «Спорт-Экспресс».

Не согласиться с ним сложно, поскольку ЦСКА действительно провалил концовку сезона и упустил шанс не только завоевать трофей, но хотя бы взять медали. Однако расставание с Березуцким может стать для руководства большой ошибкой и завести армейцев в тупик.

Во-первых, в клубе ещё летом должны были понимать, назначая Алексея на ответственный пост: без спадов не обойдётся, поскольку для тренера это первый самостоятельный сезон в карьере. До того он довольствовался ролью помощника Виктора Гончаренко и Олича в ЦСКА, а также Леонида Слуцкого в «Витессе».

Да и среди членов штаба опытных специалистов нет. Василий Березуцкий полностью прошёл по пути брата, за исключением вояжа в «Краснодар». А 42-летний Григорий Бабаян трудился главным тренером только в Казахстане, где уровень футбола ниже, чем в России, пусть и стал чемпионом страны с «Тоболом». Алексей Березуцкий сам зимой не боялся подтверждать, что опыта ему пока не хватает, и признавал наличие ошибок.

«Много ли их было? На мой взгляд, средненько. Катастрофических глобальных помарок, которые влияют вдолгую, — наверное, нет. Ошибка с выстраиванием недельного цикла была одна», — рассказывал тренер в интервью Нобелю Арустамяну.

По мнению бывшего наставника «Уфы» и юношеской сборной России Игоря Колыванова, нынешний спад может пойти коллеге только на пользу и многому научить его.

«Это тоже опыт для Березуцкого. По мне, так пусть продолжает работать. Самое лёгкое в сложившейся ситуации — написать заявление. Но если хочешь работать тренером, ты должен пройти и через такие моменты», — отметил Колыванов.

К тому же нельзя забывать, что зимой состав команды серьёзно изменился. В аренду отправились Фёдор Чалов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Эмиль Бохинен и другие. На замену им пришли Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина и Жан-Филипп Гбамен.

Новички сходу принялись за дело. В первую очередь это касается турка, забившего восемь мячей в первых шести матчах РПЛ. Однако затем они перестали столь ярко проявлять себя. Колыванов корень проблемы видит в снижении требований. По его мнению, футболисты ЦСКА излишне поверили в себя после ряда побед и расслабились.

«Сейчас в действиях армейцев сквозит равнодушие. На мой взгляд, после удачной серии они подумали, что и в дальнейшем всё будет даваться легко, а любой соперник капитулирует. Футбол таких вещей не прощает. Как только появляются проблемы с самоотдачей, следуют потери очков», — подчеркнул специалист.

Теперь как у игроков, так и у членов штаба будет возможность заняться поисками причин неудачной серии. К тому же кардинальных изменений в составе летом ожидать не стоит. Напротив, взятые в аренду Языджи и Карраскаль с большой долей вероятности останутся в команде на постоянной основе, а Березуцкий с помощниками получат возможность довести игру коллектива до идеала, а не на ходу встраивать новых исполнителей.

«Ему однозначно стоит позволить довести дело до конца. Поймите, слишком частая смена тренеров не пойдёт на пользу ни одному коллективу. И просто нереально требовать от человека сиюминутного результата, когда состав постоянно обновляется. А мы видели, что зимой ЦСКА пополнил целый ряд легионеров», — подчеркнул бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов.

К тому же в следующем сезоне российские команды не сыграют в еврокубках, следовательно, нет принципиальной разницы, займут армейцы второе место в турнирной таблице РПЛ или пятое. А потому было бы логично предоставить молодому наставнику второй шанс.

Свидетельствует об этом и похожая ситуация, произошедшая в клубе десять лет назад. Переходный сезон-2011/12 получился для ЦСКА не слишком удачным. Красно-синие заняли в РПЛ лишь третье место, хотя вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Однако после окончания первенства расстроенный Леонид Слуцкий попросил об отставке. В руководстве клуба её не приняли и попросили специалиста продолжить работу. В результате армейцы в четырёх последующих сезонах трижды становились чемпионами страны.

«Раз тренеру доверили пост, нужно потерпеть немного, чтобы он набрался опыта и повысил квалификацию. Думаю, так будет логичнее... Ничто не даётся просто, без шишек и поражений. Все через это проходят... А так, получается, предоставили возможность набраться ума и силёнок, а потом говорят — иди. Зачем так делать? Конечно, это конкурентная должность. И если Березуцкий уйдёт, возникает вопрос, а кого ставить вместо него»? — подчеркнул в разговоре с RT бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев.

Пагубность такого пути подтверждает пример «Спартака», где рулевых меняют регулярно. Только в этом сезоне красно-белыми руководили два специалиста. Зимой Руй Витория покинул Россию, несмотря на выход в 1/8 финала Лиги Европы, а его место занял Паоло Ваноли. На пользу коллективу это не пошло. После 29 туров РПЛ он располагается лишь на десятом месте, хотя и пробился в финал Кубка России.

«У нас в последнее время почему-то часто и быстро прощаются со специалистами, даже не дав им возможности поработать и поставить игру. Недавно возглавивший «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что для строительства команды требуется минимум полтора-два года, то есть три трансферных окна», — подчеркнул Хохлов.

Расставшись с Березуцким, ЦСКА рискует пойти по пути принципиального соперника и окончательно превратиться из стабильной команды в непредсказуемую и скандальную. А отставка Олича в прошлом году спустя несколько месяцев после назначения может стать началом печальной тенденции.

Поддержав нынешний штаб, армейцы, напротив, могут получить сильного наставника на долгие годы, какими были Слуцкий и Гончаренко. К тому же братья Березуцкие, отдавшие клубу не один десяток лет, заслужили доверие и второй шанс.

«В мыслях, которые они высказывают, не вижу ничего странного или нелогичного. Я не могу дать точную оценку тому процессу, который они ведут в команде, но Алексей и Василий поработали с хорошими тренерами и поиграли на высоком уровне. В высказываниях братья аргументированны, поэтому считаю, у них есть ресурс, чтобы добавить и прогрессировать», — подчеркнул Гаджиев.